Daniel Obajtek miał być podsłuchiwany przez CBA. Komentarz byłego prezesa Orlenu

Pomoc dla Watykanu w czasie pandemii. Agenci CBA piszą o kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy

CBA opisało również wysyłkę ochrony osobistej dla Watykanu. W maju 2020 roku Orlen wysłał kilka ciężarówek ze środkami ochroni przeciw COVID-19. Łączny koszt wyceniono na ponad 3 mln zł.

"Spółka PKN Orlen S.A. bardzo aktywnie zaangażowana była w zakup oraz dystrybucję sprzętu medycznego i do ochrony osobistej do placówek medycznych, oraz podmiotów i osób zaangażowanych w walkę z pandemią. Organizacja transportu z pomocą medyczną dla Watykanu w znacznym stopniu ograniczyła na pewien czas pomoc spółki PKN Orlen S.A. dla placówek medycznych, gdyż, jak wynika z ustaleń, sprzęt medyczny, jaki został dostarczony do Watykanu, przeznaczony był między innymi dla szpitali w Polsce oraz do ochrony osobistej pracowników PKN Orlen S.A. Ponadto w tym okresie występowały istotne braki płynów do dezynfekcji rąk dla obywateli Polski, mimo uruchomienia produkcji przez PKN Orlen S.A., która nie była w stanie zaspokoić ogromnego popytu" - zapisano w analizie CBA.

"… i prezydent mówi, że tak, papież bardzo zadowolony i ustalili my tak, że w połowie tygodnia spakujemy te tiry w maski te... okleimy Orlen dar Watykan. Słuchaj i on to ogłosi na swoich mediach społecznościowych, że poprosił... że po rozmowie z papieżem Franciszkiem, poprosił prezesa Orlenu Daniela Obajtka, a no... i Orlen przekazał to do Watykanu! Zrobimy zdjęcia i w ogóle [...] słuchaj, dwa tiry załadujemy, okleimy, oni to…" (...) "słuchaj, to jest naprawdę... te maski zajebi...te, te, te ze srebrem damy, słuchaj, no wiesz, no" (...) "i potem ja w mediach społecznościowych, prezydent mi musi podziękować! Będzie zajebi…!" - miał powiedzieć Obajtek w rozmowie telefonicznej z Burakiem

Agenci ocenili, że zgromadzone materiały są wystarczające do powiadomienia organów o możliwości popełnienia przestępstwa. Wniosek w tej sprawie dwukrotnie został odrzucony przez Departament Operacyjno-Śledczy CBA.

