- Trzy postulaty do spełnienia: po pierwsze ograniczenie Zielonego Ładu; drugi punkt to uszczelnienie granic przed niekontrolowanym napływem żywności spoza UE, trzeci postulat — to ochrona hodowli zwierzęcej — wyliczał.



Dlaczego polscy rolnicy protestują przeciwko Zielonemu Ładowi?

Następnie Wójcika pytano o Zielony Ład i postulaty rolników wobec niego.



- Odblokowane środki z tzw. Funduszu Odbudowy (w Polsce chodzi o środki z KPO) będą także służyły polskim rolnikom - mówił w czasie konferencji prasowej z udziałem premiera Norwegii, Jonasa Gahra Støre, premier Donald Tusk.

- To ładnie nazwane ideologiczne podejście do kwestii rolnictwa w UE. To atak na bezpieczeństwo żywnościowe rolników w UE. Pod tym hasłem kryje się przymusowe ugorowanie 4 proc., potem więcej, gruntów rolnych, to jest zmniejszenie używania środków ochrony roślin, czy też nawożenia — wyjaśnił.



- Ładnie nazwany Zielony Ład... Z jednej strony mówimy o ograniczaniu rolnictwa, z drugiej strony na rynek europejski napływa cała masa produktów rolnych spoza jej granic — dodał.



A czego rolnicy oczekują od polskiego rządu?