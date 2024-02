Wybory do irańskiego parlamentu. Czy ktoś zagraża władzy ajatollahów?

W kraju nie ma systemu rejestracji wyborców, co oznacza, że każdy może głosować, ile razy zechce, prezentując w komisji wyborczej dowolny dokument tożsamości. To szeroko otwarta furtka do nadużyć. Równocześnie władze organizują festyny uliczne, na których wybrzmiewa posłanie, że to wrogowie Iranu, USA i Izrael, zachęcają obywateli do absencji w głosowaniu.

Działająca za granicą opozycja zwraca uwagę na brak jakiegokolwiek przedwyborczego dyskursu publicznego, co jest rzeczą symptomatyczną w sytuacji, gdy w Iranie jest 50-procentowa inflacja, bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych wynosi 40 procent, rosną koszty opieki zdrowotnej, panuje kryzys mieszkaniowy oraz prawdziwa epidemia problemów psychicznych dotykających jedną czwartą ludności.

Bilans ponad czterech dekad rządów ajatollahów

Taki jest bilans ponad czterech dekad rządów ajatollahów, zapoczątkowanych irańską rewolucja islamską w 1979 roku. – Rezygnacja, apatia i całkowity brak wiary w możliwość zmiany systemu są powszechne. Wszyscy zdają sobie sprawę, że poprawa jakości życia byłaby możliwa jedynie po zniesieniu amerykańskich sankcji, na co się nie zanosi – mówi „Rzeczpospolitej” Richard Dalton, znany brytyjski ekspert od Iranu i były ambasador Wielkiej Brytanii w Teheranie.

Dalton zwraca uwagę, że system wspiera jednak nadal wystarczająco liczna grupa społeczeństwa, aby z jej szeregów można było wyłaniać szeroko pojętą elitę władz gwarantujących utrzymanie status quo. W zgodnej opinii zagranicznych ekspertów w wyniku obecnych wyborów nic się w polityce Iranu nie zmieni – zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej. Nie ma szans na zniesienie amerykańskich sankcji w sytuacji, gdy Teheran nie rezygnuje z programu atomowego i wspiera szereg organizacji w regionie, począwszy od palestyńskiego Hamasu i libańskiego Hezbollahu poprzez szereg zbrojnych ugrupowań szyickich w Iraku czy Syrii po jemeńskich Huti. Ich celem jest walka z Izraelem i USA.

W ostatnim czasie jednak niemal do zera spadła liczba ataków tych organizacji na amerykańskie bazy w regionie. Ajatollahowie dają do zrozumienia, że pragną uniknąć dewastującej konfrontacji militarnej z USA.