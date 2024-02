Marcin Warchoł zarzuca Adamowi Bodnarowi dokonywanie zamachu stanu

Wniosek uzasadniał też Marcin Warchoł (PiS, Suwerenna Polska).



Warchoł zarzucił m.in. Bodnarowi „ochronę kolesi”. - Po to był zamach na prokuraturę, by sprawa wiatrakowa nie doczekała się wyjaśnienia, by zamach na pałac prezydencki nie został wyjaśniony. Po to wreszcie, by zamach na media został schowany pod dywan. I to się niestety dzieje. Widzimy dzień symboliczny — został wycofany wniosek o uchylenia immunitetu Tomasza Grodzkiego. To jest dzień hańby dla wymiaru sprawiedliwości — ocenił.



- Usuwanie legalnego prokuratora krajowego to zamach stanu, to zbrodnia — mówił też Warchoł w kontekście decyzji o usunięciu ze stanowiska prokuratora Dariusza Barskiego. Warchoł zakwestionował opinie prawne uzasadniające, że Barski mógł zostać usunięty ze stanowiska.



Kamila Gasiuk-Pihowicz: Dariusz Barski nigdy nie mógł być powołany na urząd prokuratora krajowego

Z kolei Kamila Gasiuk-Pihowicz, przedstawiając stanowisko komisji sprawiedliwości w sprawie wniosku mówiła, że Adam Bodnar chce odpolitycznić prokuraturę.



W kontekście odwołania Barskiego ze stanowiska Gasiuk-Pihowicz mówiła, że Barski nigdy nie mógł być powołany na urząd prokuratora krajowego, gdyż przywrócono go do służby na podstawie przepisów, które miały charakter epizodyczny i w momencie ich zastosowania przez Ziobrę wobec Barskiego nie obowiązywały.



- Zbigniew Ziobro popełnił szkolny błąd, minister Bodnar go naprawił - stwierdziła.