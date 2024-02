Kamala Harris oraz towarzyszący jej sekretarz stanu Antony Blinken mieli zapewnić przywódców europejskich o tym, że Ameryka nadal stoi po ich stronie i jest gotowa do kontynuowania współpracy w zakresie bezpieczeństwa świata. Ich gwarancje o lojalności wobec międzynarodowych przymierzy miały być przeciwwagą do tego, co w ubiegłym tygodniu powiedział Donald Trump, wprowadzając świat w stan niepokoju. Były prezydent i faworyt republikanów w tegorocznych wyborach prezydenckich uznał na wiecu wyborczym, że gdy ponownie zasiądzie w Gabinecie Owalnym, zachęci Rosję do zaatakowania krajów członkowskich NATO, które nie wywiązują się ze składek na obronność, i – wbrew zasadom tej organizacji – nie będzie ich chronił przed najeźdźcą.

Od miesięcy przywódcy europejscy, eksperci ds. bezpieczeństwa i wywiadu z niepokojem obserwują też, jak kluczowa pomoc amerykańska dla Ukrainy uwikłana została w wewnętrzną politykę USA. Chociaż Trump nie sprawuje żadnej funkcji w Partii Republikańskiej, jak się okazało po raz kolejny, ma niezwykle silne wpływy wśród republikanów. Pod jego presją rosnąca liczba republikańskich kongresmenów staje w opozycji do dwupartyjnego projektu ustawy, w ramach której w zamian za zaostrzenie kontroli na południowej granicy USA Ameryka przeznaczyłaby kolejną transzę funduszy na pomoc Ukrainie broniącej się przed rosyjskim najeźdźcą. Chociaż przedstawiciele USA zapewniali Europę, że ostatecznie znajdą się fundusze dla Ukrainy, teraz pewności nie ma.

Wybory w USA. Jaka przyszłość czeka NATO w przypadku wygranej Donalda Trumpa?

Sondaże wyborcze wskazują na zwycięstwo Trumpa w prawyborach i dają mu duże szanse w listopadowych wyborach powszechnych. Jego problemy prawne, w tym 91 zarzutów federalnych, za które odpowiadać będzie w najbliższym czasie, oraz milionowe kary, które ma zapłacić za zniesławienie oraz oszustwa finansowe, tylko umacniają jego poparcie wśród konserwatywnych Amerykanów, którym mówi, że jest ofiarą politycznych prześladowań. Jeżeli rzeczywiście doszłoby do zwycięstwa Trumpa, to pod znakiem zapytania stanie obecny układ bezpieczeństwa i współpraca Ameryki z krajami sprzymierzonymi. Mogą ulec zmianie, stawiając nawet pod znakiem zapytania przyszłość NATO, a co za tym idzie, bezpieczeństwo Europy.

Misją Harris podczas pobytu w Monachium było uspokojenie europejskich partnerów, ale w rzeczywistości ona sama nie wie, czy za rok nadal będzie sprawowała funkcję wiceprezydent. Jej szef, prezydent Joe Biden, w niektórych sondażach przedwyborczych cieszy się mniejszym poparciem niż jego domniemany rywal – Trump. Sympatię wyborców do Bidena ostudza przede wszystkim niepewność co do jego wieku oraz sprawności umysłowej, o czym w ostatnich miesiącach jest w USA wiele dyskusji. Republikanie, z Trumpem na czele, sprytnie wykorzystują ten argument przeciwko Bidenowi.