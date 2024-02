Andrij Sadowy przeprasza za nazwanie polskich rolników prorosyjskimi prowokatorami

- My do zboża mamy szczególny stosunek. Pamiętamy czasy wielkiego głodu (z lat 1932-1933 - red.). Dlatego wysypanie zboża to rzecz straszna - mówił Sadowy. Oświadczył, że za pieniądze ze zboża "Ukraina kupuje broń". - Putin jest szczęśliwy, gdy coś takiego się dzieje - powiedział, odnosząc się do wysypania części zboża przewożonego przez trzy ciężarówki.

Czytaj więcej Polityka Ministerstwo Rolnictwa popiera protest rolników. "Protest w słusznej sprawie" - Polityczna awantura, którą wszczyna dziś PiS ma tylko dzielić naród. Każdy, kto dzisiaj dzieli naród, nie jest patriotą - mówił na konferencji prasowej w Sejmie wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak.

Mer Lwowa przeprasza

Mer Lwowa skomentował też swoje słowa, że polscy rolnicy to prorosyjscy prowokatorzy. - Jeżeli kogoś obraziłem, to przepraszam - powiedział Sadowy. - Ale jestem przekonany, że rosyjskie specsłużby robią swoją robotę - dodał, cytowany przez portal Polsat News. Według niego, wspólnym wrogiem Polski i Ukrainy jest prezydent Rosji Władimir Putin.

Polscy rolnicy protestują przeciw postanowieniom unijnego "Zielonego ładu" oraz przeciw napływowi żywności z Ukrainy. W piątek protest odbył się w 250 miejscach w kraju.

Wysypanie zboża. Ambasada Ukrainy: Takie metody nie powinny być tolerowane

W poniedziałek w mediach społecznościowych ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz oświadczył, że strona ukraińska zaapelowała do polskiej policji o wszczęcie postępowania w sprawie wysypania zboża - czynu, który dyplomata określił mianem "haniebnego przestępstwa".