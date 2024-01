Marek Suski twierdzi, że "państwo polskie wraca do czasów komunizmu". Mówi o stanie wojennym

Na uwagę, że trudno mówić o więźniu politycznym jeśli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, skazani prawomocnym wyrokiem sądu za udział w tzw. aferze gruntowej wyszli z więzienia po dwóch tygodniach po ułaskawieniu prezydenta, który mógł go dokonać w każdej chwili, Suski odpowiedział pytaniem czy "trzeba być długo torturowanym, by uznać torturę za torturę".

Marek Suski o rządzie Donalda Tuska: To jest koalicja zła

- Prezydent ich ułaskawił, a ta koalicja nie uznała ułaskawienia prezydenta. Oni nie uznają prawa. Donald Tusk powiedział, że uznaje, czy stosuje prawo tak jak on to rozumie. My się nie godzimy, by państwo polskie wróciło do czasów komunizmu, kiedy władza robi wszystko co może, a jeżeli nie może to używa siły, tak jak w czasie wojennym użyto siły przeciw narodowi. Teraz też się używa siły, zastrasza ludzi, wsadza do więzienia — kontynuował Suski.



- Wyrzucono osobę, która miała tak samo na nazwisko, jak pani poseł PIS. To wystarczyło, aby ją wyrzucić. To jest koalicja zła, koalicja ośmiu gwiazdek — mówił też poseł PiS nawiązując do historii usunięcia Anny Zalewskiej z rady społecznej wojskowego szpitala w Lądku-Zdroju. W rzeczywistości, jak się ostatecznie okazało, w tej sytuacji rzeczywiście europosłanka PiS zasiadała w radzie społecznej z czego nigdy nie zrezygnowała, mimo że nie brała udziału w jej spotkaniach.



Suskiego spytano też o słowa Donalda Tuska, który na wtorkowej konferencji prasowej mówił, że jeśli prezydent skieruje budżet do TK i będzie starał się uniemożliwić rządowi realizację jego programu, wówczas większość może zdecydować się na przedterminowe wybory.