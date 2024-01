Prof. Dudek: Duda jest skrajnie niekonsekwentny. On i PiS zapłacą za to cenę

Politolog zapytany został także, czy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika można nazwać więźniami politycznymi. - W moim przekonaniu Wąsik i Kamiński zostali skazani, dlatego, że Jarosław Kaczyński kazał im w 2006 roku – uważając, że Lepper jest skorumpowany – przeprowadzenie operacji gruntowej, czyli podsunięcie tej sfabrykowanej informacji. Natomiast Lepperowi nie udowodniono korupcji, dlatego, że tam doszło do zdrady, przecieku. Była to skrajnie nieprofesjonalnie przeprowadzona operacja od strony służb, kompromitująca moim zdaniem CBA - powiedział prof. Antoni Dudek. - Sąd ocenił to po latach jako działanie bezprawne i ja tu polegam na opinii sądu. Natomiast Duda – mówię tu o sądzie pierwszej instancji – pospieszył się w 2015 roku z ułaskawieniem. Dlaczego? Bo prezes Kaczyński chciał mieć Kamińskiego i Wąsika w rządzie, a było zagrożenie, że urzędujący minister spraw wewnętrznych dostanie wyrok bezwzględnego więzienia. Żeby rozwiązać ten problem, Duda zrobił rzecz, której moim zdaniem robić nie powinien, czyli ułaskawił ich po wyroku pierwszej instancji - dodał. - I teraz pytanie, dlaczego to trwało aż osiem lat, zanim padł wyrok w drugiej instancji. Ja wiem, że tam był spór prawny, że była decyzja SN i TK. Ale nie kryję, że bardzo mi się nie podoba sytuacja, że wyrok zapadł dopiero po ośmiu latach. W tym momencie pojawił się problem prezydenta Dudy - podkreślił.

Jak zauważył ekspert, „do wczoraj prezydent opowiadał, że absolutnie w tej sprawie już nic nie zrobi, bo ich już ułaskawił, po czym zmienił zdanie, ściągnął małżonki obu panów, żeby jakoś uzasadnić swoją zmianę decyzji”. - To wszystko jest niewiarygodne. Prezydent Duda, przyjmując taką właśnie strategię – bo formalnie nie ułaskawił ich ponownie tylko wybrał procedurę ułaskawieniową – przyznał się do tego, że ułaskawienie z 2015 roku nie było skuteczne. Bo gdyby było skuteczne, to nie powinien wszczynać tej procedury ułaskawieniowej. Jaki jest z tego wniosek? Prezydent Andrzej Duda jest skrajnie niekonsekwentny i zarówno on, jak i jego obóz polityczny, będzie za to płacił cenę. Bo to wszystko ludzie - myślę, że za paręnaście dni Kamiński i Wąsik wyjdą z więzienia - uznają, że to był rodzaj teatru politycznego - zaznaczył historyk.

Zdaniem prof. Dudka, „mówienie o tym, że Kamiński i Wąsik to są więźniowie polityczni i porównywanie tego z Białorusią, jest niepoważne”. - Na Białorusi jest ponad 1500 więźniów politycznych i to są ludzie, którzy odbywają wieloletnie wyroki. Nie dwuletnie, tylko dziesięcioletnie i większe. To jest żałosne i to ośmiesza PiS. Odradzam taką retorykę porównań z Białorusią czy Rosją, bo to po prostu ich ośmiesza - stwierdził prof. Dudek.

Prof. Antoni Dudek: Wąsik i Kamiński? Czeka nas kolejny akt tego teatru politycznego

Czy Adam Bodnar powinien szybko zareagować na procedurę ułaskawienia. - Ja myślę, że to jest tak naprawdę sprawa polityczna. Adam Bodnar musi podjąć decyzję jako polityk rządu. Co w interesie rządu leży bardziej? Żeby dać PiS-owi pole do podkreślania, że to są więźniowie polityczni i uznając, że jest to tak groteskowe, że PiS-owi szkodzi? I ta procedura powinna trwać całkowicie normalnie. A jeżeli cena polityczna będzie taka, że nie należy PiS-owi tego paliwa dostarczać, to wtedy należy tę procedurę przyspieszyć - powiedział prof. Antoni Dudek. - Generalnie uważam, że za całą sprawę, na tle innych rodzajów nadużyć, z którymi mieliśmy do czynienia w III RP, panowie Wąsik i Kamiński zostali ukarani niezwykle surowo. Z tego punktu widzenia uważam, że oni powinni możliwie szybko wyjść na wolność. Natomiast i tak czeka nas kolejny akt tego teatru politycznego – czyli to, czy Kamiński i Wąsik są jeszcze posłami czy nie są. Teraz PiS będzie twierdził, że należy ich natychmiast przywrócić do ław sejmowych. A marszałek Hołownia już powiedział - i słusznie - że oni posłami nie są. Będzie pytanie o obsadzenie, a PiS już zapowiedział, że nikomu ze swoich ludzi na te miejsca nie pozwoli wejść. Zobaczymy, czy ktoś się nie skusi. To będzie ciekawy eksperyment - dodał. - Myślę, że PiS cały czas będzie argumentował, że Sejm jest nielegalny, bo nie ma tych dwóch posłów, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek poza PiS-em się zgodził z tym punktem widzenia. Za chwilę to się oprze o TK, bo pewnie posłowie PiS-u wyślą w tej sprawie wniosek do TK. I zacznie die awantura wokół tego, czym jest właściwie albo czym nie jest TK - zaznaczył ekspert.

- Co do możliwości rozwiązania przedterminowego Sejmu przez prezydenta w związku z tym, że w terminie nie jest podpisana ustawa budżetowa, bo on ją odeśle do TK, to chcę powiedzieć jasno, że taką historię w nieco innej wersji już przerabialiśmy w roku 1995. Wałęsa wówczas próbował doprowadzić do przedterminowego rozwiązania Sejmu - powiedział historyk. - Tyle tylko, że od tamtej pory politycy wyciągnęli wnioski i w obecnej Konstytucji jest artykuł, który mówi jasno, że terminy liczą się do momentu przedstawienia prezydentowi budżetu do podpisu, a nie do momentu złożenia przez niego podpisu. W praktyce to oznacza, że jak z Parlamentu za kilkanaście dni wyjdzie ustawa budżetowa do prezydenta, to konstytucyjny wymóg jest spełniony i prezydent nie ma najmniejszych podstaw, żeby wykonywać jakiekolwiek ruchy wobec Parlamentu. Może sobie wysyłać do TK, ale to nie daje podstawy do rozwiązania parlamentu - podkreślił prof. Antoni Dudek, historyk, politolog, UKSW.