Afera w rosyjskiej cerkwi. Nie wszyscy duchowni popierają wojnę

Rosyjskie media zwracają uwagę na inną możliwą przyczynę odsunięcia duchownego z parafii i przypominają, że niedawno udzielił wywiadu zdelegalizowanej stacji Echo Moskwy. Podczas rozmowy z Aleksiejem Wieniediktowem (uznanym w Rosji za „agenta zagranicznego”) doradzał wiernym, którzy nie chcą iść do świątyń, w których „modlą się za zwycięstwo w wojnie z Ukrainą”, poszukać duchownych, którzy „bardziej modlą się o pokój, niżeli o zwycięstwo”.

- Nie mogę poprzeć tych działań wojennych. Modlę się o pokój, modlę się, by to jak najszybciej się skończyło, by jak najmniej ludzi ucierpiało – przypomina słowa księdza Uminskiego z lutego 2022 roku rosyjski niezależny portal Meduza.

Modlił się o pokój, nie o zwycięstwo

W czwartek duchowny miał stanąć w Moskwie przed sądem cerkiewnym i złożyć zeznania. Z relacji rosyjskich dziennikarzy wynika, że może zostać całkowicie wyrzucony z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Jednak były już proboszcz Kościoła Trójcy Świętej nie stawił się na „rozprawę”. Według prawa rosyjskiej cerkwi osoba postawiona przed takim „sądem” może nie stawić się trzykrotnie. Następnie duchowieństwo moskiewskie podejmie decyzję bez udziału „oskarżonego”.

Nie jest pierwszym duchownym, który potępiał wojnę Putina i został przez to odseparowany od wiernych. W lutym ubiegłego roku na księdza Ioanna Kowala, wikariusza moskiewskiego Kościoła Andrzeja Apostoła, również nałożono zakaz wykonywania posługi kapłańskiej. Sprawę skierowano do komisji dyscyplinarnej eparchii moskiewskiej. Duchowny zamienił słowa w modlitwie, zamiast modlić się „o zwycięstwo”, modlił się „o pokój”. Wówczas media poinformowały, że donieśli na niego parafianie.