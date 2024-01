Prezydent deklarował też, że nie ułaskawi po raz drugi byłych szefów CBA, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata więzienia, ponieważ zdaniem prezydenta jego poprzednie ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika, decyzję co do którego podjął przed zapadnięciem prawomocnego wyroku, było skuteczne. Prezydent stwierdził, że jeśli Wąsik i Kamiński trafią do więzienia, będą więźniami politycznymi. Tymczasem politycy koalicji wskazują, że w sprawie Wąsika i Kamińskiego zapadł wyrok niezawisłego sądu i powinni być traktowani jak inni obywatele. Sprawę komplikują orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która uchyliła decyzję marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatów Kamińskiemu i Wąsikowi, w uzasadnieniu przekonując, że ułaskawienie prezydenta jest skuteczne. Wcześniej SN, uchwałą siedmiu sędziów orzekł, że prezydent nie mógł ułaskawić Kamińskiego i Wąsika przed zapadnięciem prawomocnego wyroku.

Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się w drugiej połowie 2025 roku. Obecna sytuacja, w której prezydent i rząd wywodzą się z dwóch różnych politycznych obozów, określana jest mianem kohabitacji.



Sondaż: 52 proc. badanych z wyższym wykształceniem uważa, że prezydent kieruje się interesem PiS

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czym — ich zdaniem — kieruje się prezydent w relacjach z rządem.



Najwięcej, 44,6 proc. badanych, wybrało odpowiedź „interesem PiS”.