Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 679 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy nad obwodem biełgorodzkim rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kilka celów powietrznych.

Ogłoszenie kontraktu, którego wartość szacuje się na 5,5 miliarda dolarów, następuje w związku z powtarzającymi się w ostatnich dniach intensywnymi atakami rakietowymi i z użyciem dronów na Ukrainę.

Agencja Wsparcia i Zamówień NATO stwierdziła, że umowa uzgodniona przez wstępną grupę krajów, w tym Niemcy, Holandię, Rumunię i Hiszpanię, spowoduje zwiększenie produkcji rakiet Patriot w Europie.

Szef Sojuszu Jens Stoltenberg z zadowoleniem przyjął „terminowe ogłoszenie inwestycji w maksymalnie 1000 nowych rakiet przeciwlotniczych Patriot w celu wzmocnienia bezpieczeństwa sojuszu”.

W Niemczech powstanie fabryka Patriotów

Sojusznicy z NATO, w tym Stany Zjednoczone i Niemcy, wysłali wyprodukowane w USA systemy Patriot na Ukrainę, gdzie zostały wykorzystane do zestrzelenia rosyjskich rakiet hipersonicznych. Jednak dostawy rakiet do Kijowa wyczerpały zachodnie zapasy i zmusiły Waszyngton do zwrócenia się do sojuszników, takich jak Japonia, o pomoc w uzupełnieniu zapasów.