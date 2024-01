Izraelscy ministrowie chcą wysiedlenia Palestyńczyków. Zdecydowana reakcja USA

Izraelski minister finansów Becalel Smotricz, jedna z najważniejszych członków prawicowej koalicji premiera Beniamina Netanjahu, wezwał w niedzielę palestyńskich mieszkańców Gazy do opuszczenia oblężonej enklawy. Minister bezpieczeństwa narodowego Ben-Gewir powiedział również, że wojna w Strefie Gazy stanowi "okazję do skoncentrowania się na zachęcaniu mieszkańców Gazy do migracji".

Wypowiedzi ministrów mogą potwierdzać obawy większości świata arabskiego, że Izrael chce wypędzić Palestyńczyków z ziemi, na której chcą zbudować przyszłe państwo, powtarzając masowe wywłaszczenia Palestyńczyków z 1948 roku.

„Ta retoryka jest prowokacyjna i nieodpowiedzialna. Zostaliśmy wielokrotnie i konsekwentnie poinformowani przez rząd Izraela, w tym przez premiera, że takie oświadczenia nie odzwierciedlają polityki izraelskiego rządu” - przekazał amerykański Departament Stanu, stwierdzając, że takie wypowiedzi powinny zostać „natychmiast zakończone”.

Prezydent USA Joe Biden reagował na słowa izraelskiego ministra

"Wyraźnie, konsekwentnie i jednoznacznie stwierdziliśmy, że Gaza jest ziemią palestyńską i nią pozostanie, a Hamas nie będzie już kontrolował jej przyszłości i żadne grupy terrorystyczne nie będą w stanie zagrozić Izraelowi" - dodano.