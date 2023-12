Niezależny ośrodek Centrum Lewady (uznany przez władze za „agenta zagranicznego”) zbadał w mijającym roku nastroje Rosjan. Wynik może zaskakiwać, gdyż pokazuje, że większość obywateli rządzącego przez Władimira Putina kraju czuła się gorzej i miała znacznie bardzie sceptyczne nastroje przed wybuchem wojny.

Reklama

Rosjanie oczekują „spokojnego roku”

Aż 63 proc. Rosjan uważa, że 2024 rok będzie rokiem spokojnym dla ich rodzin oraz dla nich osobiście. Z kolei „napiętego” roku spodziewa się jedynie 31 proc. ankietowanych. Dla porównania pod koniec 2020 roku (nieco ponad rok przed pełnoskalową agresją Rosji nad Dnieprem) jedynie 48 proc. Rosjan oczekiwało „spokojnego” roku i 47 proc. ankietowanych spodziewało się napiętego roku. Co ciekawie, nastroje Rosjan poprawiły się jeżeli chodzi o prognozę dotyczącą sytuacji gospodarki kraju. Niemal co trzeci ankietowany uważa, że przyszły rok będzie „spokojnym” rokiem dla gospodarki rosyjskiej. Napięć gospodarczych spodziewa się 58 proc. respondentów, ale to i tak najlepszy wynik niż w 2020 roku. Wówczas „napiętego” dla gospodarki roku spodziewało się aż 73 proc. badanych w Rosji (a jedynie 17 proc. oczekiwało spokojnego z punktu widzenia gospodarki roku).

Czytaj więcej Społeczeństwo Putin przeciw golasom. „Goła imprezka” w Moskwie wywołała wściekłość na Kremlu Kreml dyryguje represjami wobec rosyjskich celebrytów, którzy bawili się niezbyt obyczajnie. Z powodu udziału w „gołej imprezce”, urządzonej przez blogerkę i gwiazdę telewizji Anastasię Iwlewą, w kłopoty wpadło kilkaset osób ze świecznika.

Większość Rosjan spotyka Nowy Rok bez lęku i niepewności

Rosjanie nie widzą też powodów, by przyszły rok, w odróżnieniu od poprzednich lat, był jakoś specjalnie napięty dla życia politycznego kraju. Mimo że w przyszłym roku (w marcu) odbędą się wybory prezydenckie i wygląda na to, że Putin przygotowuje się już do swojej piątej kadencji. Napięć politycznych w przyszłym roku spodziewa się 59 proc. ankietowanych. To najniższy wynik od kilku lat, gdyż w 2015 napięć spodziewało się 71 proc. badanych, a w 2020 – 62 proc. Reszta (31 proc.) ankietowanych oczekuje spokojnego pod względem politycznym roku.

Aż 75 proc. Rosjan wiąże nadzieje z przyszłym rokiem, najwięcej odkąd Centrum Lewady (od 2011 roku) zadaje Rosjanom takie pytanie. Z kolei jedynie 13 proc. Rosjan ma lęk z powodu nadchodzącego 2024 roku (najmniej od 2011 roku), a niepewność odczuwa jedynie 8 proc. respondentów.