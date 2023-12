Zmarł były minister finansów w rządzie Angeli Merkel, Wolfgang Schäuble

Schäuble był postrzegany jako naturalny następca Kohla — gdy objął władzę w partii CDU osiągnęło dobre wyniki w wyborach lokalnych oraz w wyborach do PE w 1999 roku. Jednak karierze Schäublego zaszkodziła ujawniona w 1999 roku afera związana z finansowaniem CDU. Schäuble przyznał, że w 1994 przyjął od lobbysty Karlheinza Schreibera 100 tys. marek niemieckich dla swojej partii. Lider CDU przeprosił za to publicznie, nie przedstawiono mu też żadnych zarzutów karnych, ale mimo to 16 lutego 2000 ogłosił swoją rezygnację z przywództwa w CDU.

W rządzie Merkel Schäuble był najpierw szefem MSW, a potem — przez osiem lat — ministrem finansów (2009-2017). Urząd ten sprawował w czasie kryzysu finansowego, który wstrząsnął strefą euro.



W latach 2017-2021 Schäuble był przewodniczącym Bundestagu. W 2021 roku został parlamentarzystą z najdłuższym, nieprzerwanym stażem w izbie niższej niemieckiego parlamentu.



Wolfgang Schäuble od 1990 roku poruszał się na wózku inwalidzkim

Od 1990 roku Schäuble poruszał się na wózku inwalidzkim, po tym jak w czasie spotkania wyborczego w Oppenau został dwukrotnie postrzelony (w szczękę i rdzeń kręgowy) z rewolweru przez chorego psychicznie mężczyznę.