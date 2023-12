Teksas sam będzie karał imigrantów: Do 20 lat więzienia za przejście granicy

Złożenie protestu do sądu przeciw ustawie SB4 zapowiedziała Oni Blair, dyrektor wykonawcza teksańskiego oddziału organizacji American Civil Liberties Union. Blair zarzuca ustawie „zastępowanie prawa federalnego”.



Sąd Najwyższy w 2012 roku podważył kluczowe przepisy podobnego prawa przyjętego w Arizonie, w tym uprawnienie policji stanowej do aresztowania osób podejrzanych o nielegalny wjazd do USA. Sąd uznał, że jest to sprzeczne z prawem federalnym.