Rzeczniczka Konfederacji: Grzegorz Braun to artysta, może to jego forma ekspresji

Na pytanie, czy określenie "happening" jest w omawianej sprawie trafne rzeczniczka Konfederacji odparła: - A dlaczego nie?. - Jak inaczej można określić tę akcję? - pytała. Pytana przez Studio PAP, czy zachowanie Grzegorza Brauna można nazwać instalacją artystyczną, Ewa Zajączkowska-Hernik odpowiedziała, że "niektórzy też tak to określają ze względu na to, że Grzegorz Braun jest artystą, jest reżyserem i być może to jest jego forma ekspresji".

Czytaj więcej Polityka Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe. Michał Kobosko: Konfederacja powinna go wyrzucić - Poseł Konfederacji Grzegorz Braun wymachujący gaśnicą, prezes PiS Jarosław Kaczyński oskarżający o zdradę premiera Donalda Tuska to są moim zdaniem rzeczy niewyobrażalne - powiedział poseł Polski 2050 Michał Kobosko.

Rzeczniczka oświadczyła, że Konfederacja potępia zachowanie Brauna. We wtorek uchwałę o takiej treści przyjął klub poselski Konfederacja. - Klub Konfederacji ma się świetnie, mamy 18 parlamentarzystów, taki jest oficjalny i faktyczny stan rzeczy, i na razie na tym poprzestańmy - mówiła Zajączkowska-Hernik.

Niepewne miejsce Krzysztofa Bosaka w prezydium Sejmu

Rzeczniczka była też w Studiu PAP pytana o wniosek Lewicy o odwołanie posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Zapowiadany przez szefową klubu Lewicy Annę Marię Żukowską wniosek może zostać poparty przez klub PiS. Lewica zarzuca Bosakowi, że "umożliwił posłowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia, w którym nazwał uroczystość zapalenia świec chanukowych »rasistowskim, dzikim, plemiennym, talmudycznym kultem« oraz »satanistycznym triumfalizmem«, na który - według posła Brauna - »nie ma miejsca w gmachu Sejmu RP«".

Czytaj więcej Polityka Janusz Korwin-Mikke i Stanisław Michalkiewicz rejestrują partię - Będziemy rejestrowali partię - ogłosił Janusz Korwin-Mikke na konferencji prasowej z publicystą Stanisławem Michalkiewiczem. Były poseł Konfederacji poinformował, że Michalkiewicz wystartuje w wyborach.

- To bardzo ciekawa sytuacja, szczególnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajmy, że to m.in. dzięki głosom Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Bosak został wicemarszałkiem Sejmu, więc nie bardzo rozumiem nagłą zmianę frontu. Być może to wynika z naszej krytyki rządu premiera Mateusza Morawieckiego i z tego, że nie zagłosowaliśmy za wotum zaufania dla rządu Morawieckiego - skomentowała Ewa Zajączkowska-Hernik.