Bartosz Arłukowicz: Nie wiem dlaczego Mateusz Morawiecki to sobie robi

- Ja w rządzie już byłem, pełniłem dość trudną funkcję, znam tę pracę - mówił Arłukowicz pytany o to czy nie chciałby wejść do rządu Donalda Tuska np. jako minister zdrowia (pełnił już taką funkcję w poprzednim rządzie Tuska).



Bartosz Arłukowicz: Koalicja uzgodniła wszystkie stanowiska

A jak przebiegały czwartkowe rozmowy Tuska z ministrami?



- Wiem, że takie rozmowy się odbywały, to naturalne. Co do ich przebiegu - trudno żebym rozmawiał o tym na antenie radia - odparł.



Ja zastanawiam się czasem: dlaczego Mateusz Morawiecki sobie to robi? Dlaczego robi sobie taką krzywdę polityczną? Bartosz Arłukowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej

Arłukowicz przekonywał jednocześnie, że rząd Tuska jest już przygotowany.