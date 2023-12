Trump już gasi pomoc dla Kijowa

Czytaj więcej Komentarze Anna Słojewska: Viktor Orban chce zablokować akcesję Ukrainy do UE Unia Europejska ma zdecydować o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Tradycyjnie wetem grozi węgierski premier, choć tym razem nie chodzi mu o pieniądze.

Plan Putina

Jednak republikański spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson już odpowiedział, że „Biały Dom zrobił zbyt mało, aby przekonać do dalszej pomocy dla Ukrainy”. Jego zdaniem wciąż brakuje całościowej strategii wojny z Rosją. Przede wszystkim jednak republikanie wiążą akceptację pomocy dla Ukrainy ze zgodą Białego Domu na fundamentalne elementy polityki zagranicznej prowadzonej w przeszłości przez Trumpa. Chodzi m.in. o radykalne zaostrzenia prawa azylowego i wzmocnienie ochrony granicy, a także, niezależnie od tego, zasadnicze zmniejszenie środków na funkcjonowanie władz skarbowych. Co prawda w pakiecie 106 mld dol. forsowanym przez Bidena znalazło się 14 mld dol. na wzmocnienie straży granicznej (a także tyle samo na pomoc dla Izraela), ale dla Johnsona to za mało.

Zwłoka trwa już siedem tygodni: od 20 października. To wtedy Biały Dom wysłał do Kongresu prośbę o zatwierdzenie kolejnego pakietu pomocy dla Kijowa. Jednak w tym czasie doszło do paraliżu administracji państwa (shutdown), bo nie udało się zatwierdzić nowego budżetu.

Źródła w Pentagonie twierdzą, że Władimir Putin chce prowadzić wojnę przynajmniej jeszcze przez rok, do wyborów prezydenckich w USA. Jest gotowy w tym czasie na ogromne straty w ludziach: w warunkach rosyjskiej dyktatury są ona znacznie łatwiejsze do zaakceptowania niż w demokratycznej Ukrainie. Kreml ma nadzieję, że po powrocie Trumpa do władzy zakończy na korzystnych dla siebie warunkach konflikt. Z perspektywy Putina blokada pomocy dla Ukrainy przez miliardera potwierdza te nadzieje, tym bardziej że zachowuje on bardzo mocną pozycję w sondażach. Ameryka przekazała lub zapowiedziała przekazanie Ukraińcom 111 mld dol., bez czego kraj zapewne przegrałby już wojnę z Rosją.

Moce produkcyjne

– Musimy się przygotować na bardzo złe wiadomości – mówił w niedawnym wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.