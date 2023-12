Nowa koalicja mniej wagi przywiązuje do zmian w kierownictwie Kancelarii Senatu, bo izba refleksji w jej rękach jest już od 2019 roku. Tam szefem kancelarii jest doświadczony urzędnik senacki Adam Niemczewski i – jak słyszymy nieoficjalnie – na razie nie zostanie odwołany. – Jest jednym z niewielu ekspertów od ustawy budżetowej, więc na pewno zostanie na stanowisku co najmniej do czasu uchwalenia budżetu na przyszły rok – mówi jeden z senatorów.