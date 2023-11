Nursułtan Nazarbajew ujawnia, że miał w tajemnicy drugą rodzinę

83-letni Nursułtan Nazarbajew był prezydentem Kazachstanu w latach 1991-2019. Nie odszedł na emeryturę, lecz objął stanowisko szefa wpływowej Rady Bezpieczeństwa i rządził krajem z tylnego fotela. Ostatecznie został odsunięty od władzy w wyniku krwawych zamieszek w Ałmaty w styczniu 2022 roku. Wówczas wszystkie stery rządzenia najpotężniejszym państwem Azji Centralnej znalazły się w rękach prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa. Od tamtej pory Nazarbajew starał się nie pojawiać publicznie i nie udzielać wywiadów.

Reklama

Prezydent zakochał się w 19-latce

Dotychczas oficjalnie mówiono, że „Jełbasy” (do 2022 roku taki nosił tytuł oznaczający „lidera narodu”) ma tylko jedną żonę – dzisiaj 82-letnią Sarę Nazarbajewą. W biografii widniały też wyłącznie trzy córki – Dariga, Dinara i Alija. Wszystkie to bardzo wpływowe i niezwykle zamożne kobiety.

Najbardziej wyróżniała się najstarsza Dariga, która w przeszłości była przewodniczącą Senatu, ale też szefową w parlamencie prezydenckiej partii „Nur-Otan”. Przed odejściem Nazarbajewa ze stanowiska prezydenta wielu analityków wróżyło, że to właśnie jej ojciec powierzy kierowanie państwem, co byłoby sprzeczne z zasadami kraju muzułmańskiego. Okazuje się jednak, że ich ojciec od początku lat 2000 miał już inną rodzinę, co było starannie ukrywane przez rządzących w Kazachstanie, nawet po jego ostatecznym odsunięciu od władzy w styczniu 2022 roku.

"Żona zrozumiała i wybaczyła"

- Nasza znajomość przerodziła się we wzajemną sympatię, a sympatia w zbliżenie. Z czasem zaczęliśmy się spotykać. Zarówno w obliczu, jak i w myślach Asel zobaczyłem wiele rys, których szukałem. Najważniejsze było to, że pozbawiłem się ciągnącej się latami samotności duchowej – pisze Nursułtan Nazarbajew w książce „Moje życie”, której fragmenty cytuje portal orda.kz.