- Ja myślę, że i wojsko ma Błaszczaka dosyć i Błaszczakowi przyda się odpoczynek. Nie wiem z jakich powodów zgodził się w czymś takim uczestniczyć. Wydaje mi się, że nikogo nie znaleziono. Kto się zgadza na dwa tygodnie bycia ministrem? Przecież to wstyd przyjść do pracy. Ja bym choćby z tego powodu się wstydził taką nominację przyjąć. Państwo to jest poważna rzecz - mówił też Siemoniak.



Tomasz Siemoniak o CBA: Służba nie do uzdrowienia

Siemoniak był następnie pytany o CBA i o to, czy zostanie zlikwidowana.



- Trzeba walczyć z korupcją, różne służby aparatu państwowego muszą być w to zaangażowane. CBA stało się partyjną, polityczną służbą, dość skompromitowaną. Uważam, że skompromitowała się na tyle, że jest nie do uzdrowienia - stwierdził.



Siemoniak zapewnił jednocześnie, że państwo nadal będzie walczyć z korupcją.



- Czy CBA kojarzy się z jakimiś sukcesami w walce z korupcją? CBA się kojarzy z Pegasusem - zauważył.



- Ręczę, że walczyć z korupcją trzeba i ta walka będzie priorytetem nowego rządu - zapewnił też.