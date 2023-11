„Uważam, że zostałem wykorzystany przez pana Edgara K. do jego działalności niezgodnej z prawem” – mówił Piotr Wawrzyk w pierwszym po odwołaniu z funkcji wywiadzie dla Radia Zet, dodając, że o tym, co robi K., dowiedział się „kilka tygodni” po jego zatrzymaniu.

Afera wizowa: Kolejne dymisje w MSZ Marcin Jakubowski, dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ, został odwołany w związku z tzw. aferą wizową - informuje TVN24.

Z ustaleń CBA i lubelskiego pionu Prokuratury Krajowej wynika, że za łapówki „przepchnięto” wizy dla 268 obcokrajowców, m.in. z Indii, ZEA i Filipin, za co zarzuty płatnej protekcji ma osiem osób – w tym Edgar K. i ci, którzy mieli mu płacić. To K. miał wysyłać wiceministrowi listę z nazwiskami obcokrajowców, twierdząc, że są pilnie potrzebni do pracy, a w przypadku ekipy „hinduskich filmowców” miał go przekonywać, że film z Bollywood to promocja Polski. Stawki za wizę sięgały od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Edgar K. zaprzeczył, by łapówkami dzielił się z Wawrzykiem, i – według naszej wiedzy – nie ma dowodów na to, by polityk czerpał korzyści z procederu.

Jak prokuratura oceni zachowanie wysokiego urzędnika państwa – czy tylko jako niefrasobliwość, czy też podciągnie je pod art. 231 kodeksu karnego, który mówi o niedopełnieniu obowiązków, przekroczeniu uprawnień? Według naszej wiedzy jest to analizowane. Wawrzyk nie został jeszcze przesłuchany w śledztwie „wizowym”.

„Jestem pewien, że sprawy które doprowadziły do obecnej sytuacji zostaną w najbliższym czasie wyjaśnione, a prawda pozwoli oczyścić moje nazwisko” – napisał na FB b. wiceminister.