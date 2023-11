Donald Tusk: Pierwszym testem będzie głosowanie nad kandydaturą PiS-u na wicemarszałka Sejmu

- Musimy przywrócić sens takim słowom jak służba publiczna. Musimy pokazać, że są w polskiej polityce ludzie, którzy naprawdę wierzą w istotę misji politycznej, misji publicznej, jaka spoczywa na posłach i senatorach. To nie jest osobista kariera. To nie są osobisty przywileje - podkreślił.

- Nie możecie ich zawieść ani przez chwilę. Nie możecie ani przez chwilę myśleć o sobie. W tym wielkim przedsięwzięciu musicie od rana do wieczora, z nawet we śnie pamiętać o tym, że nałożono na was piętnastego października wielki obowiązek. Macie prawo do dumy i do satysfakcji ze swoich wyników i z wyniku wyborczego Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, ale nie macie prawo ani przez sekundę zapominać o tym, że wasza satysfakcja to jest tylko wasze indywidualne uczucie - mówił Tusk.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Czy rząd Donalda Tuska przetrwa cztery lata? Uczestników sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano czy wierzą, że koalicyjny rząd KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy przetrwa całą, czteroletnią kadencję Sejmu.

- Pierwszym testem będzie głosowanie nad kandydaturą PiS-u na wicemarszałka Sejmu. Jeśli potwierdzi się to, że kandydować będzie pani marszałek Witek, to będzie właśnie ta pierwsza próba, ten pierwszy test dla wszystkich demokratów, którzy obejmą dzisiaj mandaty. To nie jest nic łatwego i nic przyjemnego twardo stawać po stronie prawdy, po stronie zasad. Nie spodziewajcie się, że dostaniemy za to jakąś nagrodę, ale sprawa ma absolutnie fundamentalne znaczenie. Przez te 8 lat PiS metodami legalnymi lub pozornie legalnymi odzierał nas z tych wszystkich atrybutów demokracji, tych korzyści, jakie daje demokracja - powiedział.

Kandydaci Platformy Obywatelskiej do prezydium Sejmu i Senatu

- Dzisiaj będziemy głosowali na marszałka. Kandydatem KO jest pan Szymon Hołownia. Będę rekomendował, abyśmy na wicemarszałkinie Sejmu wybrali posłanki Monikę Wielichowską i Dorotę Niedzielę- zapowiedział Tusk.

- Będę także rekomendował panią marszałek Małgorzatę Kidawę-Nłońską na marszałka Senatu, a pana senatora Rafała Grupińskiego na wicemarszałka Senatu - dodał.