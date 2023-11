Kandydat na prezydenta USA nazywa Zełenskiego "nazistą" i "komikiem w bojówkach"

W debacie po raz kolejny nie wziął udziału Donald Trump, faworyt prawyborów w Partii Republikańskiej. Trump konsekwentnie ignoruje debaty, co nie przeszkadza mu przewodzić w sondażach poparcia wśród wyborców Partii Republikańskiej (Trump cieszy się poparciem niemal połowy z nich).



W czasie debaty poruszono kwestię dalszej pomocy wojskowej USA dla Ukrainy.



Vivek Ramaswamy: Ukraina nie jest wzorem demokracji

W odpowiedzi na pytanie o apele Zełenskiego ws. dalszych dostaw uzbrojenia na Ukrainę, Vivek Ramaswamy, przedsiębiorca ubiegający się o nominację Partii Republikańskiej stwierdził, że apele ukraińskiego prezydenta go nie przekonują i dodał, że coraz większa liczba republikanów, podobnie jak on, sprzeciwia się dalszemu zaangażowaniu USA w pomoc walczącej z Rosją Ukrainie poprzez dostawy uzbrojenia.



- Ukraina nie jest wzorem demokracji. To kraj, który zakazał działania 11 opozycyjnym partiom. Skonsolidował wszystkie media w jedną państwową telewizję - to nie jest demokratyczne. Zagroził, że nie przeprowadzi wyborów w tym roku, chyba że USA przekażą więcej pieniędzy - to nie jest demokratyczne - mówił Ramaswamy nawiązując do tego, że prezydent Ukrainy zapowiedział, iż w warunkach wojennych na Ukrainie nie odbędą się wybory prezydenckie, które powinny odbyć się wiosną 2024 roku.