Rosyjski Kaukaz: „Nie wpuszczać tu Żydów”

Putinowska prowokacja?

Obserwatorzy od razu zwrócili uwagę, że niedoszli demonstranci używali nietypowego i niezbyt popularnego w Rosji komunikatora WhatsApp. Na tamtejszym rynku dominuje Telegram i poprzez niego porozumiewali się w innych republikach Północnego Kaukazu. – Oczywiście Putin, Moskwa i Kreml będą prowokować takie (antyżydowskie) nastroje, dlatego że to niebywale wygodne dla nich. To odwracanie uwagi od nich, od tego co się dzieje na Ukrainie. Logiczny i dobrze przemyślany krok – sądzi rosyjski prawnik i opozycjonista Mark Fejgin.

Według niego, Putin zarówno wspierał Hamas, jak i aprobował antyizraelską oraz antyżydowską retorykę wewnątrz Rosji. - A teraz jeszcze występuje jako obrońca Żydów i na tym zbija kapitał polityczny – podsumowuje wcześniejsze zapowiedzi rosyjskiego prezydenta surowego ukarania winnych zajść w Dagestanie.

Już wcześniej dziennikarze i eksperci zwracali uwagę na niespotykaną bierność różnych rosyjskich formacji mundurowych w trakcie antyżydowskich zajść. – Nikt nic nie robił, nikogo nie powstrzymywał – żadnych działań ze strony Gwardii Narodowej, armii i kogo tam jeszcze – opisywał Fejgin.

Podminowany Kaukaz

Nawet jeśli w miastach Północnego Kaukazu doszło do jakichś prowokacji policyjnych, to trafiły one na podatny grunt. – Coś się zmieniło na Północnym Kaukazie – uważa główny rabin Rosji Berl Lazar.