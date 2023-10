Antyżydowskie wystąpienia na rosyjskim Kaukazie

Nie wiadomo, czy kogoś znaleziono i co się stało z ewentualnymi złapanymi. Największą zagadkę stanowi jednak pytanie, gdzie w tym czasie była miejscowa policja i co robiła.

Dzień wcześniej antyżydowski wiec odbył się na placu Lenina w centrum Machaczkały.

Ani policji, ani służb specjalnych

Szef władz wykonawczych Dagestanu, Rosjanin Siergiej Mielikow oskarżył „ekstremistyczne źródła administrowane przez wrogów Rosji” o zorganizowanie rozruchów. Nie powiedział jednak co to za „źródła” (chodziło mu prawdopodobnie o zasoby internetowe), nie wyjaśnił też co w tym czasie robiła podległa mu policja oraz policja polityczna FSB.

Podobną bierność rosyjskie struktury mundurowe zachowały i w innych miejscach Północnego Kaukazu.

Manifestacje, podpalenia

Dalej, na zachód w Czerkiesku (stolica Karaczajewo-Czerkiesji) kilkusetosobowa manifestacja zebrała się na placu w centrum miasta wyrażając poparcie dla Palestyńczyków. Ale szybko wystąpiła z żądaniem, by nie wpuszczać do republiki (formalnie jest to republika autonomiczna w składzie Rosji) uciekinierów z Izraela. Zarówno tutaj, jak i w Chasawjurcie nie wiadomo skąd pojawiła się informacja o jakichś emigrantach. Później manifestanci żądali, by w ogóle nie wpuszczać Żydów do republiki.

W stolicy sąsiedniej republiki Kabardyno-Bałkarskiej Nalcziku podpalono budowaną właśnie siedzibę żydowskiego centrum kultury.