Massa uzyskał wyższe poparcie, niż wskazywały sondaże i wyprzedził Javiera Mileia, antyestablishmentowego polityka o poglądach libertariańskich, który uzyskał ok. 30 proc. głosów. Żaden kandydat nie uzyskał 45 proc. głosów wymaganych do zwycięstwa w I turze (lub 40 proc. przy przewadze nad drugim kandydatem wynoszącej co najmniej 10 punktów procentowych).



Wybory prezydenckie w Argentynie: Zaskakująco wysoki wynik kandydata peronistów

Prezydenta Argentyny wyłoni II tura wyborów, w której Massa zmierzy się z Mileiem 19 listopada.



Trzecie miejsce w wyborach uzyskała konserwatywna polityk, Patricia Bullrich, na którą zagłosowało 23,8 proc. badanych.



Sondaże publikowane przed wyborami wskazywały, że w I turze wygra Milei.



Wynik przedstawiciela rządzących krajem peronistów, Massy, pomimo trzycyfrowej inflacji w Argentynie, jest zaskoczeniem.