Opozycja wygrywa wybory. Według exit poll będzie mieć 248 mandatów

Tusk pogratulował i podziękował partnerom z opozycji – Trzeciej Drodze i Nowej Lewicy. – Zrobiliśmy razem wielką rzecz i tego nikt nam nie ukradnie – zapewniał. – Naprawdę przypilnujemy każdego głosu. Żeby jutro, pojutrze było to, co dzisiaj mamy.

Prezes PiS enigmatyczny. Jarosław Kaczyński nie traci nadziei

Jarosław Kaczyński był bardziej oszczędny w słowach. – Uczynimy wszystko co możliwe, aby nasz program mimo koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany i to nie jest w tej chwili droga zamknięta – powiedział. I dodał enigmatycznie: – Mogą być ciekawe wydarzenia.

Prezes PiS przyznał jednak, że pytaniem jest to, czy „ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy”.

Radości nie kryli liderzy Trzeciej Drogi. – To jest dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. A Szymon Hołownia uznał, że Trzeciej Drodze „udało się zrobić coś, co do tej pory wydało się niemożliwe w Polskiej polityce” – Współpracę, duet, koalicję, w której ludzie szanują się nawzajem – stwierdził.

Włodzimierz Czarzasty podkreślał, że po raz pierwszy od lat lewica może powrócić do władzy. – Tego nikt nam nie odbierze – mówił.