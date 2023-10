Czytaj więcej Kraj Będą kontrole na granicy ze Słowacją. MSWiA podjęło decyzję Rząd podjął decyzję o wznowieniu tymczasowej kontroli granicznej na granicy ze Słowacją. Kontrola zostanie wprowadzona dziś o północy - zapowiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Na razie w czwartek Bratysława wprowadziła częściową kontrolę na granicy z Węgrami, ale tylko na dziesięć dni.

Dalszy rozwój wydarzeń będzie zależał od tego, komu sformuje nowy, słowacki rząd.

Kryzys na granicach przytrafił się bowiem Słowacji w wyjątkowo niedogodnym momencie, gdy praktycznie pozbawiona jest władz. Istnieje „rząd pani prezydent Čaputovej” – bez większości w parlamencie, „złożony z nieangażujących się w politykę biurokratów” – do czasu sformowania nowego gabinetu.

Niezależnie od tego, kto będzie w nowym słowackim rządzie – czy Fico, czy ktoś inny – każdy gabinet musi podjąć jakieś działania (ws. nielegalnej imigracji)

Jaroslav Daniška, dziennikarz z Bratysławy

Robert Fico zaostrzy politykę migracyjną Słowacji?

- Na 90 proc. będzie w nim (były premier) Robert Fico – mówi Daniška. To oznaczałoby, że Bratysława zaostrzy swoją politykę imigracyjną co od razu wpłynie na sytuację na granicy z Węgrami. To zaś może doprowadzić do sporu z Budapesztem, granica bowiem przecina tereny zamieszkałe przez Węgrów. A obrona rodaków mieszkających poza granicami kraju to sztandarowe hasło premiera Viktora Orbana.