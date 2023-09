Po wizycie Kim Dzong Una w Rosji Korea Północna wpisała broń atomową do konstytucji

Poprawkę do konstytucji Korei Północnej przyjęto rok po tym, jak Pjongjang przyznał sobie prawo do prewencyjnego użycia broni atomowej w obronie swojego terytorium, co - jak mówił Kim Dzong Un - uczyniło "nieodwracalnym" status Korei Północnej jako mocarstwa atomowego,



Kim wezwał też przedstawicieli władz Korei Północnej, by działali na rzecz solidarności narodów sprzeciwiających się USA. Potępił trójstronną współpracę - m.in. w zakresie bezpieczeństwa - między USA, Koreą Południową i Japonią nazywając ją "azjatycką wersją NATO".



W konstytucji Korei Północnej pojawił się zapis, że kraj ten "rozwija broń nuklearną, aby zapewnić" swoje "prawo do istnienia" i "przeciwdziałać wojnie"

- To jest największe obecnie zagrożenie - mówił.



Rosja pomoże Korei Północnej w rozwoju broni atomowej?

Kim Dzong Un zakończył niedawno wizytę w Rosji, gdzie spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę wojskową i gospodarczą.