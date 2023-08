Sondaż: Czy Michał Kołodziejczak pomoże KO odbić wieś z rąk PiS?

Umowę zawierającą uzgodnienie dotyczące warunków korekty in minus należy uznać za dokumentację, o której mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. W konsekwencji zawarcia takiej umowy podatnik ma prawo do uwzględnienia korekty in minus w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca.