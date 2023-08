Parlamentarzysta Partii Koalicji Narodowej, Ben Zyskowicz, poinformował, że zawarł propozycję prawnego zakazania stosowania swastyki oraz sierpa i młoda w propozycji rządowego raportu na temat środków mających promować równość i zwalczać dyskryminację.

Finlandia: Nie ma jednomyślności w sprawie zakazu swastyki oraz sierpa i młota

Fiński nadawca publiczny Yle podał, że kwestia ta była już omawiana przez parlamentarną grupę roboczą i obecnie jest rozważana. Wśród członków rządzącej koalicji nie ma w tej kwestii jednomyślności - wynika z informacji Yle.

Stosowanie swastyki, symbolu nazizmu, jest prawnie zakazane w wielu europejskich państwach, na czele z Niemcami.

Polski Kodeks karny w artykule 256 stanowi, że "kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Z kolei artykuł 13 Konstytucji stanowi, że "zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa".