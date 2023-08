King zaciągnął się do armii w styczniu 2021 roku. W ostatnim czasie służył w siłach amerykańskich stacjonujących w Korei Południowej. W czasie służby w Korei wszedł jednak w konflikt z prawem - został uznany winnym napaści i niszczenia mienia publicznego, za uszkodzenie policyjnego samochodu w czasie wygłaszania tyrady przeciw Koreańczykom. Miał zostać wydalony do USA, gdzie czekały go dalsze konsekwencje prawne.



King, po wyjściu z wojskowego aresztu, został przewieziony na lotnisko, skąd miał wrócić samolotem do USA. Udało mu się jednak uciec i dołączyć do wycieczki zwiedzającej strefę zdemilitaryzowaną między Koreami.