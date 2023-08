Kołodziejczak o podpisach: Pierwsze tysiące już są. W dobrym tempie zbierzemy

Ruch Społeczny AgroUnia TAK na starcie kampanii rozkręca akcję zbierania podpisów w całym kraju. I zapowiada starcie wyborcze w nowym stylu. - Dla nas wszystkich to niesamowite przeżycie. Wychodzimy do ludzi i widzimy bardzo dobre, pozytywne nastawienie ludzi do AgroUnia TAK. Podpisy w dobrym tempie zbierzemy. Zapewniam, że to się uda. Mamy już pierwsze tysiące podpisów i idziemy teraz do przodu - mówił w poniedziałek w trakcie konferencji prasowej Michał Kołodziejczak, lider Ruchu Społecznego AgroUnia TAK. Kołodziejczak zapewniał, że AgroUnia TAK zbierze niezbędne podpisy, by zarejestrować listy w całym kraju. - Ludzie w całym kraju zbierają podpisy. To samo dzieje się we wszystkich okręgach w całej Polsce. Normalni ludzie mogą dokonać zmian. Zrobimy to w konsekwentny sposób - powiedział Kołodziejczak.

Razem z Kołodziejczakiem w trakcie konferencji wystąpił Marek Materek, prezydent Starachowic, który współtworzy projekt Ruchu Społecznego AgroUnia TAK. - Dziękujemy za bardzo pozytywne przyjęcie we wszystkich częściach kraju. I na Pomorzu i w Małopolsce, i na Podhalu. Wszędzie tam zbieramy podpisy. Prawdziwa autentyczna zmiana w Polsce jest potrzebna od zaraz. Mówicie to nam każdego dnia. Liczymy na Wasze wsparcie i dziękujemy za to, które już mamy - podkreślał Materek.

Czytaj więcej Polityka Kołodziejczak: Janusz Kowalski do dymisji! Władza pokazała chamstwo Gdybyśmy poznali listę ludzi i podmiotów, które zarabiały na przywozie zboża z Ukrainy, to byłaby duża afera. Poznalibyśmy firmy, które są powiązane z PiS - mówi Michał Kołodziejczak, rolnik i szef AgroUnii.

Kołodziejczak w poniedziałek akcentował również, że kampania Ruchu AgroUnia TAK będzie zupełnie inna niż "starych partii". Kołodziejczak mówił też o referendum, które zaproponowało PiS. - Referendum to norma w kraju demokratycznym - mówił Kołodziejczak. - Te pytania zaproponowane przez PiS są po prostu niepoważne. Proponujemy swoje. Widzimy, co dzieje się w Polsce. Widzimy ciągle te same twarze polityków. Proponujemy, by zapytać: "Czy jesteś za tym, by wprowadzić maksymalny wiek dla posłów 65 lat. I czy jesteś za tym, by wprowadzić dwukadencyjność dla posłów" - dodał Kołodziejczak.