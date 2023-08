Niemieckie media o Polsce: Rosja i Białoruś igrają z ogniem

Autor komentarza zwrócił uwagę na propagandę towarzyszącą wzbudzaniu antypolskich nastrojów. Gnauck wymienił na dowód dwie wypowiedzi z dobiegającego końca tygodnia. Wskazał na konferencję „patriotycznych” sił w Mińsku, której uczestnicy ostrzegli Polaków, aby nie traktowali ziem, które przed II wojną światową należały do Polski jak utraconych obszarów wschodnich. Jesteśmy zdecydowani, aby bronić „naszego domu, naszych rodzin i naszej świętej ojczyzny” – oświadczyli uczestnicy konferencji.

Szojgu: Polska chce zaanektować część Ukrainy

W tym samym czasie rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu powiedział, że Polska planuje połączenie z Ukrainą, rzekomo dla bezpieczeństwa, ale w rzeczywistości w celu opanowania Zachodniej Ukrainy. Wcześniej to samo twierdzili Putin i Łukaszenka.

„Być może Putin i Łukaszenka rzeczywiście wierzą w to, że Polska tego pragnie. Sami nie mają żadnych zahamowań przed napaścią na inne kraje i aneksją terytoriów” – pisze Gnauck.

„W Polsce jednak po przesunięciach granic w roku 1945 nikt nie ma ochoty na odzyskiwanie (utraconych obszarów)” – podkreślił autor dodając, że w Polsce nie ma organizacji wypędzonych, które wysuwały by hasła w rodzaju „Wschodnia Galicja pozostaje nasza”. „Po 1989 roku dla wszystkich miarodajnych polityków dwie sprawy były nienaruszalne: Polska granica zachodnia i wschodnia” – czytamy w „FAS”.

Igranie z ogniem

„Imputując sąsiadom rewizjonizm, dyktatorzy na Wschodzie robią to, co zarzucają innym: otwierają rozmowę o przesunięciu wewnętrzno-europejskich granic z 1945 roku i po roku 1989. To jest igranie z ogniem” – pisze w konkluzji Gerhard Gnauck.

O wypowiedzi Szojgu pisze też „Frankfurter Rundschau”. Marcus Giebel uważa, że rosyjski minister obrony wziął Polskę „na celownik”. Słowa rosyjskiego polityka są jego zdaniem reakcją na zapowiedź strony polskiej wysłania dodatkowych sił nad granicę z Białorusią. Autor zwraca uwagę na fragment wypowiedzi, w której Szojgu mówił o „militaryzacji Polski” jako „instrumencie antyrosyjskiej polityki USA”.