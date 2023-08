Szczerba był następnie pytany czy ustawa ws. 800+, oraz "lex Tusk" nie są tym, czym PiS może pokonać opozycję.

- To są wszystko kapiszony. Ta władza powinna się pakować, pakować jak w tej chwili pakuje się Niedzielski - odparł.

Co dalej z Adamem Niedzielskim? "Początek spotkań w prokuraturze"

Poseł KO był następnie pytany czy sprawa dymisji Adama Niedzielskiego zamyka sprawę ujawnienia, że wskazany z imienia i nazwiska lekarz (Piotr Pisula z Poznania) wypisał na siebie receptę na leki z grupy leków psychotropowych i przeciwbólowych.

Każdy dzień, każda godzina funkcjonowania tego przeżartego korupcją rządu jest dla obywateli szkodliwa Michał Szczerba, poseł KO

- To była naganna sprawa, to była sprawa pewnego przestępstwa, które popełnił Adam Niedzielski. W naszej opinii było to przestępstwo świadome, było to niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień. Ale, co bardzo ważne, konsultowaliśmy to z wybitnymi prawnikami przestępstwo umyślne w celu osiągnięcia korzyści osobistej, czyli zagrożone karą więzienia do lat 10. Ponieważ pamiętajmy, że te wszystkie działania, które wykonywał Niedzielski, upubliczniając dane lekarzy, miały na celu wejście jego głębsze na giełdę kandydatów do Sejmu, pokazanie, że jest twardym zawodnikiem. On był w stanie poświęcić dane pacjentów, dane lekarzy, po to, żeby zawalczyć o korzyści osobiste w postaci jedynki w jednym z okręgów wyborczych - odparł Szczerba.



- To początek spotkań (ministra Niedzielskiego) w prokuraturze - zapowiedział też nawiązując również do tzw. afery respiratorowej, czyli sprawy nieodzyskania przez Ministerstwo Zdrowia pieniędzy za respiratory, których nie dostarczył resortowi handlarz broni, Andrzej Izdebski.