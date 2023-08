Gramatyka: Tarcia w Trzeciej Drodze? Pogłoski o problemach są mocno przesadzone

Michał Gramatyka został zapytany o to, czy koalicja Trzeciej Drogi się rozpadnie, w związku z ostatnimi tarciami, związanymi z potencjalnym poszerzeniem sojuszu o polityków Porozumienia i AgroUnię.

Reklama

- Pogłoski o problemach są mocno przesadzone. Jesteśmy i mamy się dobrze. Nasi liderzy cały czas rozmawiają, spotkali się np. wczoraj. Koniec tygodnia przyniesie nowe i dobre wiadomości. Bardzo ważną kwestia jest przestrzeganie umów i szacunek do tego co się podpisało. Byliśmy pierwszym sojuszem politycznym, który podpisał umowę koalicyjną w światłach jupiterów. Nasza umowa jest w dalszym ciągu dostępna na naszej stronie. Można w niej przeczytać, że ewentualne poszerzanie środowiska tej koalicji wymaga zgody obu liderów. Rzeczywiście mieliśmy pewne różnice poglądów, o których mówił Szymon Hołownia na konferencji prasowej. Ale sądzę, że sprawa idzie ku dobremu – stwierdził polityk.

Poseł był także pytany o to, czy kryzys w Trzeciej Drogi będzie odbijał się na wynik w przyszłych wyborach parlamentarnych.

- Ostatni sondaż - Pollster - daje nam 11 proc. poparcia, to bardzo solidny wynik. Podobnie pokazywał sondaż IBRiS-u publikowany w „Rzeczpospolitej” na początku tygodnia. To wszystko daje nam pewność, że nasz projekt swobodnie dożegluje do wyborów, a na końcu jeszcze się rozpędzi – podkreślił parlamentarzysta.