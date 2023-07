Antoni Dudek: To od Konfederacji może zależeć powstanie nowego rządu

Widać wyraźnie, że PiS nie ma zdolności koalicyjnych i stąd ta frustracja Kaczyńskiego, który jest świadomy, że będzie musiał wrócić do rozmów, które przed laty prowadził z Romanem Giertychem i Andrzej Lepperem Prof. Antoni Dudek, politolog, historyk, UKSW.

Dudek odniósł się następnie do notowań sondażowych PiS-u.

- PiS ma największy odsetek poparcia w sondażach, powyżej 30 proc., co oznacza, że będzie miał największy klub. Ma też swojego prezydenta, który powierzy misję tworzenia rządu politykowi PiS-u. Wtedy dopiero się okaże czy czeka nas trzecia kadencja PiS-u. Z sondaży wynika, że nie będzie tak jak do tej pory, że jedna partia ma samodzielną większość. A to oznacza, że wszystkie scenariusze są możliwe. Najprawdopodobniejszym scenariuszem powyborczym jest utworzenie mniejszościowego rządu PiS-u, z drogo okupionym poparciem Konfederacji. Jeśli tak się nie stanie, to może dojść do przedterminowych wyborów, ale jest to mało prawdopodobne - ocenił specjalista.

Politolog podkreślił, że "Konfederacja jest na fali wznoszącej w sondażach".

- Konfederacja, ma obecnie kilkanaście proc. poparcia, jeżeli nie spadnie z dwucyfrowego wyniku, to zdobędzie plus minus czterdziestu posłów bez, których nie da się stworzyć żadnego rządu. To się może zmienić do października, ale przez ostatnie miesiące się nie zmienia - zauważył ekspert.