Jan Strzeżek: Sławomir Mentzen wciska kit o dwóch samochodach, grillu i domu

Strzeżek został zapytany o to, czy jego ruch polityczny - Młoda Polska - ma być konkurencją dla Konfederacji.

Jan Strzeżek o Konfederacji: Sławomir Mentzen będzie realizował linię uzgodnioną z Januszem Korwin-Mikkem

- Konfederacja próbuje nas przekonać, że jest partią tylko i wyłącznie prostych i niskich podatków. (Sławomir) Mentzen dalej może nam wciskać kit o dwóch samochodach, grillu i domu dla każdego Polaka, ale fakty są takie, że będzie musiał realizować linię polityczną nakreśloną wspólnie z Januszem Korwin-Mikkem i Grzegorzem Braunem. Konfederacja opiera swój program na słowach Mentzena, że każdy Polak będzie miał swój dom, dwa samochody, grilla i dwa razy w roku będzie jeździł na wakacje. My zadajemy pytanie, co zrobić, żeby rzeczywiście te mieszkania były tańsze, albo co zmienić, żeby każdego Polaka było stać na dom. Konfederacja zapowiada, że mieszkania będą o 30 proc. tańsze, ale jak już zapyta się ich jak to zrobią, to odpowiedzi nie ma - podkreślił polityk.

Tylko dobrze policzona i wiarygodna oferta przekona młodych Polaków, a nie bajka o dwóch samochodach, grillu i pięknym domu Jan Strzeżek, lider stowarzyszenia Młoda Polska

Zdaniem lidera stowarzyszenia Młoda Polska, "Konfederacja opowiada o bajkowym świecie, w którym każdy chciałby żyć, ale problem jest taki, że za tym nie idą żadne realne propozycje".