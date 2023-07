Białoruś wita Grupę Wagnera, prześladuje Polaków

Mają przekazywać swoje doświadczenie białoruskim siłom zbrojnym. Już to robią. Z relacji białoruskich mediów rządowych wynika, że pod Osipowiczami instruktorzy wagnerowscy uczyli białoruskich żołnierzy obrony terytorialnej, „strzelania i przemieszczania się na polu walki”.

– Grupa Wagnera dopełni regionalne zgrupowanie wojsk Państwa Związkowego na terenie Białorusi. Będzie finansowana ze środków budżetu Ministerstwa Obrony Rosji – pisze związana z białoruskimi resortami siłowymi strona na Telegramie „Biełaruski siłowik”. Ukraińskie Centrum Narodowego Oporu pisze o „okupacji Białorusi”.

– Według informacji pochodzącej od białoruskiego ruchu podziemnego, Grupa Wagnera poszerza strefę wpływu na terytorium Białorusi i otrzymuje całkowite poparcie ze strony autokratycznego reżimu Łukaszenki – czytamy w komunikacie.

Reżim prześladuje "nielojalnych"

Przyjmujący z otwartymi ramionami rosyjskich najemników dyktator nie zaprzestaje represji i prześladowania „nielojalnych”. Białoruski niezależny portal Nasza Niwa alarmuje, że walka reżimu z posiadaczami Kart Polaka „staje się zjawiskiem systemowym we współczesnej Białorusi”. Z informacji portalu wynika, że służby wywierają presję na każdego, kto posiada dokument potwierdzający narodowość polską i zajmuje nawet niskie stanowisko kierownicze w sektorze państwowym. Dochodzi do wezwań „na rozmowę” z powodu posiadania Karty Polaka przez krewnych. Co więcej, służby dzwonią też do ludzi, którzy jeszcze nie mają tego dokumentu, ale planują ubiegać się o niego w jednym z polskich konsulatów na Białorusi. Skąd białoruska bezpieka ma taką wiedzę? Nie wykluczono, że informacje te wyciekają od pośredników, którzy pomagają przygotować się do odpowiedniej rozmowy z konsulem (trzeba znać m.in. język i historię Polski).

Niedawno białoruskie centrum obrony praw człowieka Wiosna informowało o przesłuchaniach posiadaczy Kart Polaka na granicy. Białoruskie KGB zmusza tam ludzi (mówi się o co najmniej dziesięciu takich przypadkach) do rezygnacji z dokumentu i grozi aresztem. W ubiegłym tygodniu, jak podaje Wiosna, zapadł kolejny wyrok polityczny. Tym razem za „obrazę Łukaszenki” na trzy lata więzienia został skazany obywatel Polski Robert Tąpała. Mężczyzna miał trafić do kolonii karnej w Nowopołocku.