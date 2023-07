Cichanouska otrzymała anonimową wiadomość o śmierci męża w więzieniu

"Dzisiaj otrzymałam bardzo dziwną i straszną wiadomość. Nieznana mi osoba napisała, że mój mąż zmarł w więzieniu, w Żodzinie. Nie ma na to żadnych dowodów. Nie po raz pierwszy rozpowszechniane są takie plotki i nie wiem jak mam to skomentować. Nie miałam żadnych wiadomości o Siarheju od 9 marca, adwokatom odmówiono dostępu do niego" – napisała na swoim profilu na Twitterze przebywająca na Litwie liderka wolnej Białorusi.

Podobne informacje o śmierci znanego opozycyjnego vlogera pojawiały się jeszcze w lutym, ale wówczas adwokatowi udało się do niego dotrzeć i sprostować te doniesienia.

Kim jest Siarhej Cichanouski?

Siarhej Cichanouski jest znanym opozycyjnym vlogerem, który zamierzał startować w wyborach na prezydenta. Gdy został aresztowany w pod koniec maja 2020 roku, swoją kandydaturę zamiast niego zgłosiła jego żona.

Swiatłana Cichanouska została zmuszona przez białoruskie służby do opuszczenia kraju tuż po wyborach. Ich wynik Zachód uznaje za sfałszowany, a czołowych przeciwników reżimu wsadzono za kraty. Wyniku wyborów prezydenckich na Białorusi nie uznaje m.in. Polska i inne państwa UE.