Rosyjskie myśliwce ćwiczyły zwalczanie samolotów wroga nad Bałtykiem

Su-27 to jednomiejscowy samolot myśliwski przechwytujący, przeznaczony także do wywalczania przewagi w powietrzu. Pierwsze tego typu maszyny trafiły do służby w 1980 roku.

Flota Bałtycka dysponuje ok. 25 myśliwcami Su-27SM wchodzące w skład 689. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego z siedzibą w Królewcu.

Rosyjskie okręty na Morzu Filipińskim

Tymczasem rosyjska Flota Pacyfiku poinformowała, że dwie rosyjskie korwety wpłynęły na Morze Filipińskie, po przepłynięciu przez Morze Południowochińskie.



Obecność rosyjskich korwet na wodach w rejonie Azji południowo-wschodniej ma "zademonstrować obecność marynarki wojennej (Rosji) w rejonie Azji i Pacyfiku" - podaje agencja Interfax.