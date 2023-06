Prezes PiS Jarosław Kaczyński powrócił do rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Stało się to niemal dokładnie rok po odejściu z niego w czerwcu 2022 roku. Równolegle PiS zmieniło szefa sztabu – został nim europoseł Joachim Brudziński. To wszystko ma być – jak słychać w klubie PiS – próba konsolidacji i odzyskania inicjatywy po kilku trudnych tygodniach.

Z naszych informacji wynika, że powrót prezesa PiS do rządu to decyzja ostatnich dni. Gdy lider PiS odchodził w ubiegłym roku z gabinetu Morawieckiego, to celem było przygotowanie partii do wyborów. Teraz Kaczyński wraca do rządu. – To ma być sygnał jedności. I realizacja hasła: Wszystkie ręce na pokład – mówi jeden z naszych rozmówców z klubu PiS.

Decyzja o powrocie Kaczyńskiego do rządu była sporym zaskoczeniem. Pierwotnie Kaczyński miał dokończyć objazd Polski i audyt struktur partyjnych, który rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku. Te plany uległy jednak zasadniczym zmianom.

Inaczej niż wcześniej, Kaczyński nie ma obecnie jednego pakietu spraw, którymi ma się zajmować. Gdy był wicepremierem poprzednim razem, to jego głównym zadaniem było pilotowanie legislacji związanej z bezpieczeństwem.