W połowie maja Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wspólnej konferencji prasowej ogłosili nazwę koalicyjnego komitetu. Podkreślili, że do wyborów pójdą razem jako "Trzecia droga”. W Radiu Zet skomentował to rzecznik PO Jan Grabiec. Zapytany został o to, czy PO zjada właśnie Trzecią Drogę. - Nie jesteśmy partią ani wegan, ani kanibali, po prostu uprawiamy swoją politykę - powiedział.

Rzecznik PO Jan Grabiec o Hołowni i Kosiniaku-Kamyszu

Polityk mówił też o kłótniach i sporach w opozycji. - Można powiedzieć, że to są takie rady z obu stron udzielane partnerskim ugrupowaniom. W porównaniu z tym, co dzieje się w PiS to są pieszczoty - stwierdził rzecznik Platformy Obywatelskiej. Jak zapewnił, jego partia jest zaniepokojona tym, co dzieje się z notowaniami PSL i Polski 2050. - Kurs kolizyjny, który wybrała Trzecia Droga jest szkodliwy dla nas wszystkich - ocenił. Zapytany o to, jak dokładnie wygląda kurs kolizyjny Hołowni i Kosiniaka-Kamysza, Grabiec stwierdził, że najpierw było ogłoszenie końca pomysłu jednej listy, później oddanie części wyborców Konfederacji, „bo partia Hołowni, która szła pod hasłem nowości w polityce zawarła sojusz z partią, która jest najstarsza na polskim rynku”.

Grabiec: Nie dogadywaliśmy i nie będziemy dogadywać się z PiS

Jan Grabiec zapewnił podczas rozmowy, że „nigdy żadnego paktu z PiS nie było przez 8 lat”. Była to odpowiedź na słowa Michała Koboski, który powiedział, że niektórzy politycy PO są hipokrytami, gdyż sami dogadywali się z Prawem i Sprawiedliwością Zdaniem Grabca żaden polityk PO nie paktował nigdy z politykami PiS.