Sondaż wyborczy: Stabilnie, ale w klinczu

– Połączenie mniejszych partii jest dla nich dużym bonusem przy systemie liczenia głosów d’Hondta – wyjaśnia Flis i dodaje, że walcząca o miano „trzeciej siły” Konfederacja przestała się rozwijać. – Skok sondażowy Konfederacji raczej się skończył, a to oznaczać może, że jej „forma przyszła zbyt wcześnie”.

Rzeczpospolita

Socjolog zwraca też uwagę, że opozycji skupionej w bloku senackim brakuje niewielu mandatów, by zyskać większość, może bowiem liczyć na 227 lub 228 miejsc (licząc z posłem Mniejszości Niemieckiej). – Dlatego jedyną deską ratunku dla PiS jest w takiej sytuacji Konfederacja, co jest jednak bardzo wątpliwie, bo partia ta rośnie dlatego, że jest ostro antyrządowa. To konfederaci atakują flagowe projekty PiS oraz programy socjalne – analizuje prof. Flis. – Główny projekt podwyższenia 800+ jest najsilniej zwalczany przecież przez partię, która jest postrzegana w samym PiS jako główny koalicjant. To nie rokuje dobrze dla ewentualnej przyszłej koalicji – mówi.

Błędy przed wyborami

Zdaniem profesora na dziś PiS jest bardzo daleko od utrzymania władzy. Zwłaszcza że popełnia błędy, takie jak ustawa o komisji weryfikacyjnej ds. rosyjskich wpływów, która ma być straszakiem na Donalda Tuska.

– Ale to przecież Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke są pierwsi na liście do przesłuchań, i Konfederacja to wie. Wygląda jednak na to, że obóz władzy jest sparaliżowany tym, że o miejscach na wyborczej arce decyduje osobiście Jarosław Kaczyński, a jego pomysły i wizje rozmijają się z wyobrażeniami i potrzebami społeczeństwa. Chcąc więc wykonywać jego wolę, by zasłużyć na biorące miejsca, politycy PiS pogrążają się w chaosie.

Uwaga na niedoszacowania

Warto zauważyć, że PiS nie zyskał wyborców za sprawą waloryzacji programu 800+ ani też innych obietnic składanych podczas ostatniej konwencji, takich jak bezpłatne przejazdy państwowymi autostradami czy darmowe leki dla najmłodszych i najstarszych obywateli.