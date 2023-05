Dziambor: Weto Andrzeja Dudy do "lex Tusk" jest realne

- Polski rząd - do 24 lutego 2022 roku - robił interesy z Rosją, tak jak każdy inny kraj w Europie. Teraz PiS próbuje zmyć z siebie odpowiedzialność za wszelkie umowy i interesy na PO. Chodzi o to, żeby postawić przed komisją Donalda Tuska przed wyborami. Niestety komisja nie zbada polityki PiS-u, ponieważ nie zdąży tego zrobić przed końcem kadencji. Nazywamy to polowaniem na czarownice - stwierdził parlamentarzysta.

Czytaj więcej Polityka Polowanie na Donalda Tuska. W piątek głosowanie W piątek sejmowe głosowanie nad powołaniem komisji weryfikacyjnej, która może uniemożliwić m.in. szefowi PO sprawowanie funkcji premiera i innych stanowisk publicznych. Decydujący głos będzie należał do prezydenta Andrzeja Dudy.

Poseł został następnie zapytany o to, czy PiS będzie mieć wystarczająco dużo głosów w Sejmie, żeby powołać komisję weryfikacyjną.

- Do PiS-u oficjalnie przyłączyła się już ekipa Pawła Kukiza. Z PiS-em zawsze głosują także posłowie z koła Polskie Sprawy. Większość PiS-u wydaje się niezagrożona. Posłowie Suwerennej Polski również nie pozwolą sobie na wyłamanie się, ponieważ inaczej mogłoby dojść do rozpadu rządu - ocenił polityk.

Dziambor stwierdził, że "realnym scenariuszem jest zablokowanie ustawy przez prezydenta, Andrzeja Dudę".

- To może być ustawa do lekkiego odrzucenia przez prezydenta. Będzie mógł się wtedy w łatwy sposób objawić jako strażnik konstytucji. Szczególnie, że ma w tej dziedzinie dużo do nadrobienia - zaznaczył lider Wolnościowców.