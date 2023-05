Zakaz tranzytu polskich ciężarówek przez Rosję. Wkrótce może zapaść decyzja

"Polska jako państwo istnieje tylko dzięki naszemu krajowi" - napisał przewodniczący Dumy.

Ocenił on, że "Polacy zachowują się podle". W tym kontekście wspomniał, że Polacy burzą pomniki "radzieckiego żołnierza-wyzwoliciela", "zamykają rosyjskie szkoły" oraz "kradną rosyjską własność". Odwołał się prawdopodobnie do przejęcia przez stołeczny ratusz budynku szkoły średniej, który działała przy ambasadzie Rosji w Warszawie oraz do decyzji prokuratury, która najpierw zablokowała, a potem uznała za dowód rzeczowy w śledztwie i przelała na swój rachunek równowartość ok. 5 mln zł z kont ambasady Rosji.

Blokadę kont działającego przy ambasadzie przedstawicielstwa handlowego Federacji Rosyjskiej w jednym z banków nałożono tuż po wybuchu wojny na Ukrainie, ponieważ pieniądze mogły służyć finansowaniu działalności terrorystycznej lub praniu brudnych pieniędzy.

"Porzuciwszy wspólną historię, zbezcześciwszy pamięć o naszych żołnierzach i oficerach, Polska musi oddać tereny zdobyte w wyniku II wojny światowej i zwrócić naszemu krajowi środki wydane na nią w latach wojny i po wojnie" - napisał Wołodin.

Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej oświadczył, że "słuszne byłoby zakazanie Polsce zarabiania na Rosji". Wołodin zaproponował wprowadzenie zakazu przejazdu polskich ciężarówek przez terytorium Rosji. "Niech przeładowują towar na rosyjskie ciężarówki. Nasi obywatele zarobią na transporcie" - dodał.