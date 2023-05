Radykalna decyzja banku to efekt najwyższej od 30 lat inflacji, z jaką zmaga się Argentyna. W kwietniu liczona rok do roku inflacja wyniosła w Argentynie 108,8 proc. Obecnie tylko dwa kraje na świecie mają inflację wyższą niż Argentyna - to Wenezuela i Zimbabwe.



Inflacja w Argentynie osiągnęła poziom najwyższy od wczesnych lat 90-tych - wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Argentyński bank centralny liczy, że wysoki poziom stóp procentowych zachęci do inwestycji w argentyńskiej walucie. Galopująca inflacja wywołała odpływ inwestycji w argentyńskim peso, co sprawiło, że jego wartość spadła w 2023 roku o 23 proc. wobec dolara USA.



Przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi (zaplanowano je na październik) minister gospodarki Argentyny, Sergio Massa, skupia się na tym, by uniknąć jeszcze większej dewaluacji argentyńskiej waluty i opanować inflację. Massa postrzegany jest jako jeden z poważnych kandydatów do prezydentury, po tym jak obecny prezydent, Alberto Fernandez ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję.