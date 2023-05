Nie ma żadnego konfliktu na linii MON-wojsko Mateusz Morawiecki, premier

- Ja rozumiem, że opozycja i sprzyjające opozycji media próbują wzniecić atmosferę strachu - dodał Morawiecki, który następnie wyjaśnił, że przyczyną tego rodzaju incydentów jest fakt, że "za wschodnią granicą Polski niestety toczy się wojna".

- Niestety tego typu rzeczy w całej Europie zdarzają się, mogą się zdarzać. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO - podsumował premier.

Morawiecki: Zwaloryzujemy 500plus od 2024 roku, bo inflacja będzie spadać

Morawiecki był też pytany o to dlaczego PiS zapowiedział waloryzację programu 500plus, do poziomu 800 złotych miesięcznie wypłacanych na każde dziecko w rodzinie, skoro kilka miesięcy temu Jarosław Kaczyński mówił, iż podniesienie tego świadczenia (wówczas mówiło się, że do poziomu 700 złotych), miałoby charakter proinflacyjny.



- Dlatego proponujemy 800plus od stycznia, że jesteśmy przekonani, że wtedy - po pierwsze - inflacja będzie już w trendzie mocno spadającym, a gdy mówił to Jarosław Kaczyński była w trendzie rosnącym - wyjaśnił premier.



- Dzisiaj czytając analizy wiemy, że - miesiąc do miesiąca - inflacja będzie spadała, a pod koniec roku może być już w trendzie mocno spadającym - dodał.