Świat się sypie, ale gruzińskie plaże będą pełne

– Gruzja wobec Rosji ma biznesowe podejście, transakcyjne. Przeliczają, ile mogą na tym zarobić. Decyzja Putina była odpowiedzią na to, że Gruzja nie prowadzi nieprzyjaznej polityki wobec Rosji. Gruzja głosuje w ONZ tak jak np. Polska, ale nie przyłączyła się do sankcji, a być może i wznowi ruch lotniczy. To wszystko ułatwia funkcjonowanie Rosji – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Górecki, były dyplomata i główny analityk OSW ds. Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. – Gdy pytają Gruzinów o to, co jest największym problemem Gruzji, to mało kto powie o integralności terytorialnej Abchazji czy Osetii Południowej. Będą wskazywać raczej na kwestie ekonomiczne, ubóstwo i bezrobocie. Jeżeli jednak zapytamy Gruzinów, czy pogodzili się z utratą części terytorium, to usłyszymy negatywną odpowiedź – dodaje.

Brak relacji dyplomatycznych (kraje komunikują się poprzez Szwajcarię) oraz utrata Abchazji i Osetii Południowej nie przeszkadza Gruzinom zwiększać wymiany handlowej z Rosją. Z kolei rosyjscy turyści (a kraj żyje przeważnie z turystyki) wciąż napędzają tamtejszą branżę. Dość powiedzieć, że podczas wojny z Ukrainą i w warunkach zawieszonych połączeń lotniczych w ubiegłym roku Gruzję odwiedziło ponad milion rosyjskich turystów. Czterokrotnie więcej niż w roku poprzednim. Co czwarty turysta był właśnie z Rosji. W ubiegłym roku gruzińskie media informowały, że ponad 100 tys. Rosjan uciekło tam na stałe w obawie przed mobilizacją. Zakładają firmy, kupują nieruchomości i grunty. Rząd w Tbilisi pochwalił się nawet „bezprecedensowym w Europie” ponad 10-procentowym wzrostem PKB. W ubiegłym roku Rosja była drugim największym partnerem handlowym Gruzji po Turcji. Rosyjski eksport do Gruzji wzrósł o niemal 80 proc. (1,8 mld dol.), a import do Rosji zwiększył się o 6,8 proc. (652 mln dol.). Ponad 60 proc. eksportowanego gruzińskiego wina o wartości ponad 160 mln dol. pojechało właśnie do Rosji.

– Relacje z Rosją są podszyte strachem po wojnie 2008 roku i władze w Tbilisi to wykorzystują. Twierdzą, że Zachód chce zmusić Gruzję do otwarcia drugiego frontu, i przekonują, że prowadzą odpowiedzialną politykę. Przekonują też, że są małym krajem, że dostali po kieszeni z powodu pandemii i nie stać Gruzji na prowadzenie sankcji wobec Rosji. Do sporej części Gruzinów taka argumentacja trafia – twierdzi Górecki.

Tymczasem Peter Stano, rzecznik szefa unijnej dyplomacji, zareagował na decyzję Putina i zaapelował do władz Gruzji o niewpuszczanie rosyjskich linii lotniczych objętych restrykcjami UE. Zasugerował też, że może to mieć wpływ na decyzję (ma zostać podjęta w tym roku) Wspólnoty dotyczącą statusu kandydata dla Gruzji. – Relacje z Rosją mogą przeszkodzić Gruzji w integracji z Zachodem. Gdyby wpuścili objęte sankcjami rosyjskie linie lotnicze, byłby to krok oddalający Gruzję od UE i przybliżający do Rosji. Nie można jednocześnie zbliżać się z Rosją i z Zachodem – uważa analityk OSW.